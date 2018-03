INCIDENTI STRADALI: AUTO SI RIBALTA A VASTO, UN FERITO GRAVE

VASTO. Una persona e' rimasta gravemente ferita a causa del ribaltamento dell'autovettura. Lo si apprende dall'Anas che ha provvisoriamente istituito il senso unico alternato sulla statale 16 Adriatica a Vasto Marina/innesto con la Ss 86 Istonia dove e' avvenuto l'incidente stradale. Non cci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto sono presenti le squadre dell'Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilita' e per ripristinare al piu' presto la normale circolazione, in piena sicurezza per gli utenti.