CASALBORDINO: OCCUPANO CASA DELLE VACANZE DISABITATA. DENUNCIATI

CASALBORDINO. Rompono la finestra di una casa delle vacanze e si accampano dentro per trascorrere qualche notte. E’ successo a Casalbordino Marina. Protagonisti dell’episodio un uomo e una donna di Vasto, lui 31enne e lei 26enne, entrambi conosciuti dalle forze dell’ordine, rintracciati e denunciati in stato di libertà con l’accusa di concorso in furto in abitazione e violazione di domicilio. A denunciare l’episodio ai Carabinieri della Stazione di Casalbordino è stato il proprietario dell’abitazione che, recatosi nella sua casa al mare, si è accorto del passaggio degli estranei poiché vi erano confezioni di pizza takeaway, avanzi di cibo e, sparse per le stanze, candele utilizzate per illuminare l’appartamento.