ANAS RIAPRE STRADA FRANATA A CROGNALETO

CROGNALETO. Alle 16 e' stata riaperta la statale 80 chiusa dopo una frana. Grazie all'Anas, si e' provveduto allo sgombero della massiccia frana che si e' riversata ieri notte sulla statale. Nell'immediato si e' provveduto alla riapertura per garantire il transito all' Arpa e alle attivita' di soccorso, in serata verra' normalizzato il traffico con un senso unico alternato, per poi completare nei giorni successivi l'opera di ripristino. Soddisfatto il sindaco di Crognaleto, D'Alonzo.