AGGREDITO DAI LADRI IN NEGOZIO, TABACCAIO IN OSPEDALE

LANCIANO. Un tabaccaio di Pizzoferrato (Chieti), di 45 anni, è ricoverato in osservazione all'ospedale di Sulmona (L'Aquila) per alcuni traumi riportati dopo essere stato picchiato con arnesi da scasso da alcuni ladri. La notte scorsa i malviventi avevano messo a segno due colpi, uno al tabaccheria, portando via sigarette e contanti, quindi avevano assaltato un vicino bar dove hanno aperto la cassa dei videopoker; in entrambi i casi i danni ammontano a diverse migliaia di euro. Allertato da testimoni, il tabaccaio è giunto in pochi minuti in negozio e ha avuto una colluttazione con i ladri. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Pizzoferrato e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Lanciano.