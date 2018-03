LEGALITA', CONVEGNO CODICI AL MANTHONÈ

CRONACA. PESCARA. L’ associazione di Consumatori ed Utenti Codici venerdì 8 aprile 2011 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Manthonè” di Pescara ha organizzato con Valentina D’Agostino, sostituto procuratore presso il Tribunale di Pescara – il seminario su “I reati di mobbing e stalking”. L’ appuntamento rientra nel percorso di “Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”. «La scuola - sottolinea la dirigente scolastica Donatella D’Amico - ha un ruolo insostituibile nel fornire ai giovani gli strumenti per comprendere i fatti di attualità e la realtà in cui vivono e assolve a questo compito, oltre che con le sue risorse, anche aprendosi al territorio, alle Istituzioni e alla società civile. Siamo onorati di avere significative testimonianze dal mondo delle professioni giuridiche perché il loro intervento è per noi un’importante occasione per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva». Parteciperanno il presidente della Provincia Guerino Testa, il segretario regionale Codici Giovanni D’Andrea e il segretario provinciale Domenico Pettinari. 08/04/2011 8.41