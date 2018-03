CHIETI. ASSEGNATO APPALTO PE LA SCUOLA MODESTO DELLA PORTA

CHIETI. Sono stati aggiudicati e successivamente affidati alla Ditta Viviani S.r.l. Edilizia e Impianti di Spoltore (PE) i lavori di adeguamento sismico della Palestra della Scuola Media “Modesto della Porta” di Chieti .

L’intervento, programmato dall’Amministrazione del Sindaco Di Primio nell’annualità 2012, è stato finanziato con Fondi comunitari Par-Fesr 2007-13 della programmazione PISU, erogati dalla Regione Abruzzo per complessivi € 300.000,00. La progettazione è stata eseguita dall’Ing. Dario Grifone di Chieti.

Le lavorazioni consentiranno di adeguare sismicamente e rendere maggiormente sicura la Palestra dell’istituto scolastico che costituisce anche una vera e propria dotazione per il quartiere Santa Maria, in quanto utilizzata anche in orari non scolastici per le attività sportive da parte di associazioni senza fini di lucro.