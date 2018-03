PESCARA, CHIOSCO A FUOCO NEI PRESSI DELLA MADONNINA

PESCARA. Un incendio e' avvenuto a Pescara, nella zona di Largo Madonnina. E' andato a fuoco un chiosco, verso le 5, e i vigili sono stati contattati dai marinai. Ci sono volute due ore per spegnere le fiamme, che potrebbero essere di origine dolosa. E' intervenuta una squadra di pompieri, che aveva a disposizione anche una autobotte. Accertamenti in corso per capire cosa sia accaduto.

Il quadro elettrico era spento, nel chiosco, perche' d'inverno non viene utilizzato. La struttura, di proprieta' del Comune, e' gestita da una cooperativa, negli spazi dell'arena del mare, e viene usata d'estate per la somministrazione di alimenti e bevande. All'interno c'erano frigorifero e altre apparecchiature. Sul posto, per accertamenti e indagini, il personale della volante e quello della polizia scientifica. Considerato che il quadro elettrico era spento si sospetta il rogo.