“MARECICLO” PULIZIA DEI FONDALI E ALLESTIMENTO DI ISOLE ECOLOGICHE NEL PARCO DEL CERRANO

TERAMO. E' stato ammesso a finanziamento il progetto “MaReciclo riduzione e il riciclo dei rifiuti solidi delle attività di piccola pesca e pesca turismo” promosso dall’AMP Torre del Cerrano. Il progetto - presentato a valere sul bando regionale P.O. F.E.P. 2007/2013, Misura 4.1, GAC “Costa Blu” - prevede l'allestimento di isole ecologiche, per lo stoccaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti nelle zone di alaggio delle imbarcazioni presenti nell’AMP Torre del Cerrano. Tali zone, utilizzate anche da piccole imbarcazioni, sono attualmente quasi tutte sprovviste di contenitori per la raccolta differenziata e si presentano spesso sporche a causa di rifiuti abbondanti; inoltre, la sperimentazione di un servizio di pulizia dei fondali da reti disperse e altri rifiuti solidi nelle aree di maggiore tutela dell’AMP. Le reti da pesca recuperate verranno messe a disposizione dei pescatori che ne valuteranno la possibilità di ripararle o di ricavarne pezzi di ricambio, riducendo così la quantità di rifiuto da conferire in discarica. In via preventiva il servizio di pulizia verrà attivato prevalentemente nelle aree di maggior tutela, dove sono inoltre ubicati i resti sommersi dell’antico porto di Atri.

Obiettivo del progetto è implementare lo sviluppo sostenibile di un'area, nel tratto di mare compreso tra Pineto e Silvi, dove operano piccole comunità che vivono di pesca. Allo stato attuale la piccola pesca svolta con attrezzi artigianali è l'unica forma di prelievo ammessa per imprese locali all'interno delle Aree Marine Protette, avendo i caratteri di assoluta sostenibilità nel rapporto tra il quantitativo pescato e la capacità del mare di rinnovare la risorsa ittica.