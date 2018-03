MUSEO DEL MARE, 800 VISITATORI IN UN MESE

CRONACA. PESCARA. 800 visitatori in neanche 30 giorni di apertura, con una media di 30 persone al giorno, soprattutto famiglie, bambini, ma anche turisti. Sono questi i numeri del primo mese di attività del nuovo Museo del Mare, inaugurato lo scorso 27 dicembre nella nuova struttura realizzata al posto dell’Istituto professionale ‘Di Marzio’, in via Paolucci, a ridosso del mercato ittico. Il Museo resterà aperto anche ogni sabato e domenica, dalle 9.30 alle 13, con servizio affidato all’Associazione Granatieri d’Italia Sezione di Pescara, che già tempo fa si era candidata per svolgere gratuitamente tale attività.