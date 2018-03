PORTO GIULIANOVA, MULTATI PESCATORI PER ABBANDONO DI RIFIUTI

GIULIANOVA. Il nucleo di intervento in Porto (N.O.I.P.), impiegato in abiti civili, è riuscito a sorprendere e sanzionare alcuni pescatori che hanno abbandonato rifiuti plastici e cartoni sulla banchina.

Nel 2013 a seguito di severi controlli, grazie anche all’utilizzo delle videocamere di sorveglianza, sono state inflitte 6 sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti. I controlli dei militari si sono estesi anche alla verifica degli automezzi che affollano le banchine dello scalo giuliese durante le operazioni di sbarco del pescato. In questo caso, è stato notato e sanzionato il pericoloso comportamento di alcuni conducenti di furgoni che per consentire un agevole trasbordo delle cassette di prodotto ittico si sono posizionati entro la fascia di metri 5 dal ciglio banchina, in spregio ad ogni elementare principio di legge e di cautela. E’ stata elevata quindi una sanzione di 102 euro a ciascuno dei 4 fermati.