GUIDA UBRIACO E SENZA PATENTE E PROVOCA INCIDENTE, DENUNCIATO

ALBA ADRIATICA. Guida senza patente perche' mai conseguita e provoca un incidente in cui restano feriti un padre ed i suoi due figli. E' accaduto ieri sera ad Alba Adriatica (Teramo) fra una Smart ed una Fiat Stilo. A bordo della Fiat c'era un padre con i suoi due figli. Sulla Smart viaggiavano due giovani appena maggiorenni. Secondo i rilievi della polizia stradale, la Smart non ha dato precedenza alla Stilo ed il conducente della prima vettura non si e' fatto trovare sul posto. Identificato tramite la carta d'identita' trovata sulla citycar, un neodiciottenne e' stato rintracciato all'ospedale di Giulianova (Teramo). M.S.18 anni, gia' conosciuto alla polizia stradale di Teramo per essere stato denunciato due volte, quando era minorenne, per guida in stato di ebbrezza, secondo la polizia, guidava ubriaco. Ha rifiutato sia l'accertamento dell'etilometro che quello per le sostanze stupefacenti e, per questo motivo, e' stato denunciato. L'altra denuncia a suo carico e' per guida senza patente. Gli e' stato applicato il fermo del veicolo oltre alla sanzione amministrativa nei confronti del proprietario del mezzo per incauto affidamento.