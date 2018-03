ALLEGRINO SI FONDA LA SUA ASSOCIAZIONE: ASCOM ABRUZZO

LANCIANO. «Una casa comune per commercianti, imprenditori, professionisti del comparto turistico e dei servizi». Nasce a Lanciano Ascom Abruzzo, un’associazione di categoria che si definisce «autonoma, indipendente, apartitica, senza scopo di lucro che si prefigge come obiettivo esclusivo la valorizzazione e la difesa del sistema economico locale, con particolare riguardo al commercio tradizionale di vicinato e ai pubblici esercizi».

«Ascom Abruzzo – dichiara il neo eletto presidente regionale Angelo Allegrino – è un’associazione senza barriere, creata soprattutto pensando ai giovani che intende sfruttare i nuovi canali e linguaggi di comunicazione e che farà sentire e valere le proprie ragioni e i propri diritti su tutti i tavoli istituzionali. L’adesione è libera e volontaria: vogliamo conquistarci anno dopo anno la fiducia dei soci perché secondo la nostra filosofia l’adesione ad un’associazione non deve essere un obbligo, ma un interesse reale per condividere obiettivi comuni».

L’associazione, di carattere e respiro regionale, ha sede a Lanciano, ma avrà referenti in numerose città della regione Abruzzo e ha già al suo attivo oltre 500 iscritti a meno di una settimana dalla sua ufficializzazione.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE: Angelo Allegrino, Gianfranco Suriani, Annamaria Tumbiolo, Giuseppe Di Camillo, Federico Iasci, Domenico Liberi, Ivan Notaristefano, Silvio Impicciatore, Fabio Bottari, Umberto Orlando, Roberto Assenti, Eleonora Maiolo, Vincenzo Consalvi, Anna Di Mascio, Giuseppe Lacicerchia, Lina Palmitesta-Civitarese, Renato Atturio, Carmine Venezia.



PRESIDENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE: Annamaria Tumbiolo (Ortona), Domenico Liberi (Chieti), Eleonora Maiolo (Atessa), Vincenzo Consalvi(Francavilla), Carmine Venezia (San Salvo), Renato Atturio (Vasto), Umberto Orlando (Lanciano).



REVISORE DEI CONTI: Dottor Pierluigi Di Teodoro