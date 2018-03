NUOVO CIRCOLO DELL’ITALIA DEI VALORI A MONTESILVANO

POLITICA. MONTESILVANO. Sabato 9 aprile, l’Italia dei Valori inaugurerà l'apertura del nuovo circolo di Montesilvano, con sede in via Mazzini 22, a pochi passi da Piazza Diaz. In tarda mattinata è previsto il taglio del nastro alla presenza di Alfonso Mascitelli, segretario regionale dell'IdV, Carlo Costantini, capogruppo IdV alla Regione Abruzzo, Attilio Di Mattia, consigliere provinciale IdV e degli esponenti locali del partito. «Esprimo grande soddisfazione per l'apertura del circolo in una realtà importante come quella di Montesilvano – dichiara Costantini – che sta a significare il profondo radicamento del partito sul territorio e la volontà di consolidare il già ampio consenso in vista di uno degli appuntamenti elettorali più importanti dei prossimi due anni in Abruzzo, quando cioè i cittadini saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale». Sulla stessa linea Attilio Di Mattia che commenta: «Questa sede è il risultato di un lavoro iniziato anni fa quando l'IdV si stava strutturando. Oggi anche a Montesilvano il partito ha una forte e consolidata identità e questa sede vuole essere anche un ringraziamento alla fiducia che, in ogni occasione, i cittadini ci hanno dato». 08/04/2011 8.40