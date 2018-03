SILVI. DUE AUTO A FUOCO: STESSO PROPRIETARIO. SI INDAGA SULL’AVVERTIMENTO

SILVI. Due auto, appartenenti allo stesso proprietario, sono andate distrutte per un incendio scoppiato in due distinti momenti stamane all'alba. Il rogo, sulla cui origine possibile dolosa indagano i carabinieri di Silvi si e' sviluppato in via Falcone a Silvi. Le due vetture distavano l'una dall'altra circa 7 metri . Il primo incendio e' divampato intorno alle 5, il secondo poco dopo le 6.