INCIDENTI LAVORO: DUE OPERAI FERITI NEL PESCARESE

PESCARA. Feriti due operai di una ditta di Montesilvano in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Al momento dell'incidente i due stavano lavorando sopra un cestello di una piccola gru, quando per cause in corso di accertamento, sono precipitati a terra da una altezza di pochi metri. I due operai - un italiano e uno straniero - sono ora nell'ospedale di Pescara.

Il più grave dei due feriti è l'operaio italiano per il quale i medici si sono riservati la prognosi. Meno preoccupazione, secondo i sanitari, destano le condizioni dell'operaio romeno. L'incidente è avvenuto in un cantiere in via Verrotti. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia municipale, oltre al personale del servizio di sicurezza sul lavoro della Asl. Ad occuparsi degli accertamenti è la Polizia municipale.