RAGGIRANO ANZIANA E LA TRUFFANO, DENUNCIATE DUE FOGGIANE

TERAMO. Lo scorso autunno una donna di 73 anni, residente a Teramo, subi' una truffa ben congeniata ad opera di due donne italiane, con accento meridionale, che, traendola in inganno mediante raggiri circa una finta eredita' milionaria da svincolare, la accompagnarono all'ufficio postale convincendola a prelevare dal proprio conto corrente la somma in contanti di 1.400 euro occorrenti per la pratica burocratica di accettazione. Le due professioniste della truffa, dopo aver percorso un piccolo tragitto per riportarla a casa, con un pretesto nei pressi di un tabaccaio l'hanno fatta scendere dandosi alla fuga con il contante prelevato. L'anziana donna, sei giorni dopo, presento' denuncia raccontando i fatti ed il luogo in cui venne fatta scendere. La squadra mobile, acquisite le immagini dell'impianto di videosorveglianza di un esercizio commerciale ha notato una Lancia Delta di colore blu scuro (risultata intestata ad una donna di San Severo nel Foggiano) con a bordo la vittima. La ricerca effettuata tramite il portale di inserimento degli alloggiati nelle strutture ricettive della provincia di Teramo ha permesso, cosi', di accertare la presenza, in un hotel di Roseto degli Abruzzi, di due donne corrispondenti per eta', caratteristiche somatiche e precedenti penali proprio alle autrici della truffa. La perquisizione all'interno della stanza occupata dalle donne ha consentito di rinvenire un carnet di assegni falso ed altro materiale riconducibile all attivita' criminale condotta dalle stesse. G.R. di 40 anni e S.F. 41, entrambe residenti a San Severo sono state denunciate in stato di liberta' per i reati di truffa aggravata e falso in titoli di credito. Il denaro purtroppo non e' stato recuperato ed ora si indaga per verificare se le donne si siano rese responsabili di altre truffe a danno di anziani in provincia.