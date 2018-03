VAL VIBRATA, STANZIATI 166.000 EURO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

TERAMO. L’Unione dei Comuni ha deliberato l’approvazione finale del progetto “Controlla il territorio Val Vibrata” che prevede lo stanziamento di 166.660,00 euro e coinvolge 7 comuni della Val Vibrata, con una popolazione inferiore a 8.000 abitanti (Ancarano, Colonnella, Controguerra, Civitella del Tronto, Corropoli, Nereto e Sant’Omero) per l’acquisto di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e telesorveglianza, tra cui apparati radio, sistemi di video sorveglianza, apparati tecnico-strumentali, servizi informativi e telematici. Il presidente, Umberto D’Annuntiis, ha spiegato: «il finanziamento ottenuto, grazie alla utile partecipazione ad un bando, consentirà ai comuni interessati di aumentare la capacità di controllo del territorio e migliorare la sicurezza dei cittadini. Inoltre dimostra che, quando ci viene concessa l'opportunità di accedere alle risorse, l'Unione dei Comuni Val Vibrata si fa trovare pronta e con progettualità adeguate . Rimaniamo in fiduciosa attesa di quella parte di fondi strutturali già concessa ad altri territori e che ancora oggi non trova la strada della Val Vibrata, fondi indispensabili per il rilancio di un territorio che ospita il 60% dei flussi turistici regionali " e che permetterebbero di procedere alla realizzazione di una pista ciclo pedonale che colleghi la costa con l'interno con conseguente bonifica e controllo del torrente Vibrata».