SAN PIETRO DELLA JENCA: CONVEGNO SULLA STORIA DEL SANTUARIO E SUL RITROVAMENTO DELLA RELIQUIA DI GIOVANNI PAOLO II

L’INCONTRO. L’AQUILA. Si snoderà tra la storia passata del borgo di San Pietro della Jenca, per anni rifugio segreto di Karol Wojtyla, e la cronaca recente, con il furto e il successivo ritrovamento della reliquia di Giovanni Paolo II, l’incontro promosso dalla casa editrice One Group per sabato 8 febbraio, alle 17, a Casa Onna, nella frazione di Onna, all’Aquila. Un momento di riflessione sul ruolo che il Santuario potrà avere in una visione prospettica di sviluppo turistico del territorio, ma anche un approfondimento giornalistico e culturale sui frenetici giorni in cui la reliquia del Papa polacco sembrava sottratta per sempre alla comunità aquilana. Al convegno, moderato dalla giornalista e scrittrice aquilana Monica Pelliccione, autrice del volume “San Pietro della Jenca”, parteciperanno don Luigi Sid Abid, rettore del Santuario di San Pietro della Jenca, Pasquale Corriere, presidente dell’Associazione San Pietro della Jenca, Enrico Rendesi, commissario capo Polizia di Stato della questura dell’Aquila, Giustino Parisse, caporedattore del quotidiano “Il Centro”, Francesca Pompa, presidente One Group edizioni e Lelio De Santis, assessore al turismo del Comune dell’Aquila.