SCLOCCO (PD): UN PROGETTO DI LEGGE REGIONALE PER ISTITUIRE LA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE

POLITICA. ABRUZZO. E’ stato presentato stamattina il progetto di legge a firma della Consigliera regionale Marinella Sclocco per istituire la figura dello Psicologo di Base.

«La presenza dello Psicologo di base - spiega la Sclocco nella nota di presentazione - così come ampiamente dimostrato dalle esperienze Europee (Olanda, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi ndr) contribuisce a produrre benessere nella cittadinanza, contribuisce alla riduzione della spesa farmacologica, di quella per gli accertamenti diagnostici, contribuisce inoltre a ridurre le richieste improprie ed incoerenti, con l’effetto di ottimizzare il tempo di lavoro: in sostanza la presenza dello Psicologo di Base contribuisce a sviluppare un miglior rapporto prestazione. ore lavoro impiegate».

«Auspico un iter veloce del presente progetto - conclude la consigliera Sclocco, - visti anche i tempi a nostra disposizione e considerato anche che , il Piano sociale Regionale è stato prorogato fino a giugno e che la stesura del prossimo avverrà dopo tale data. L’approvazione di questa Legge dunque permetterebbe di inserire tale figura appunto nel prossimo piano».