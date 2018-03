INFORMAZIONI IN PIAZZA SUI RISCHI DELL'USO DI CANNABINOIDI

TERAMO. Conoscere le droghe e i loro effetti sul corpo umano. Quali e quanti i danni provocati dall'uso delle droghe, anche e soprattutto di quelle impropriamente definite “leggere”. Al via da sabato 8 febbraio gli incontri informativi con la cittadinanza promossi dalla Comunità Mondo Nuovo di Teramo e dall'associazione “La Luce della Speranza”. Dalle 9 alle 12, in Piazza Martiri della Libertà, professionisti e volontari delle due realtà impegnate nel recupero e sostegno dei tossicodipendenti saranno a disposizione dei cittadini per dare informazioni, da un punto di vista scientifico ma anche sociale, sulle conseguenze derivanti dall'utilizzo di stupefacenti. Il banchetto informativo sarà punto di confronto e dialogo con chi, ogni giorno, si confronta con le problematiche del mondo della droga. Sarà inoltre distribuito gratuitamente del materiale informativo, tra cui DVD, opuscoli, brochure. L'appuntamento sarà ripetuto, sempre in Piazza Martiri, un sabato al mese e toccherà di volta in volta temi diversi. Argomento del primo incontro, i cannabinoidi.