COMUNE DI MONTESILVANO: ADOTTATO IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MONTESILVANO. Il Comune di Montesilvano con atto di giunta n° 16 ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 in ossequio al Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Trattasi di un sistema organico di prevenzione della corruzione all’interno della pubblica amministrazione, nella fattispecie il comune, che prevede una fase di analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Il sistema, una volta a regime, genererà i presupposti per:

- ridurre fortemente le opportunità che si manifestino casi di corruzione

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Obiettivi questi che saranno perseguiti attraverso l’istituzione di varie misure di prevenzione. Nello specifico:

- adempimenti in ambito di trasparenza

- codici comportamentali

- rotazione del personale

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

- discipline specifiche in materia di incarichi dirigenziali, e formazioni di commissioni

- tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.