STELLA MARIS MONTESILVANO, TRE MAROCCHINI DENUNCIATI PER OCCUPAZIONE

CRONACA. PESCARA. I carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, hanno eseguito di buon'ora un servizio di controllo all'interno dell'ex colonia Stella Maris, diventata rifiugio di persone che non hanno una casa, e hanno scovato tre marocchini, di cui uno e' finito in questura perche' non in regola con i documenti. Saranno denunciati per occupazione di edificio.