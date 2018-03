INCIDENTI: UBRIACA ALLA GUIDA DI AUTO A LORETO, DENUNCIATA

CRONACA. PESCARA. Una donna di Loreto Aprutino di 26 anni e' stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Montesilvano a seguito di un incidente stradale avvenuto il 25 gennaio a Loreto. A seguito dello scontro con un altro mezzo la donna e' stata condotta in ospedale per gli accertamenti alcolemici ed e' risultato che aveva un tasso pari a 2 grammi/litro (il massimo consentito e' di 0,5). Per lei, quindi, segnalazione all'autorita' giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e avvio della procedura per la sospensione della patente.