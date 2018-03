TURISMO: AL VIA STAGIONE BALNEARE 2011 FINO AL 30 OTTOBRE

CRONACA. ABRUZZO. È partita lo scorso 1 aprile la nuova stagione balneare 2011. Ne dà comunicazione l'assessore al Turismo dopo che la direzione dell'assessorato ha pubblicato sul Bura l'ordinanza nella quale sono racchiuse tutte le regole amministrative che disciplineranno la stagione balneare 2011. Partita il primo aprile, la stagione si chiuderà ufficialmente il 30 ottobre. Dallo scorso primo aprile gli stabilimenti sono aperti al pubblico per l'elioterapia, mentre l'attività di balneazione in senso stretto è autorizzata solo dal primo giugno all'11 settembre; i concessionari dovranno comunque garantire la propria attività almeno tra il primo luglio e il 31 agosto. Anche per il 2011 rimangono in vigore tutti i divieti disposti negli anni precedenti, frutto anche di diversi accordi tra le autorità amministrative e gli operatori del settore. 08/04/2011 8.40