COMUNE PERANO: CITTADINANZA ONORARIA A RAFFAELE BONANNI

PERANO. Il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, diventa cittadino onorario del Comune di Perano. Il conferimento sabato, alle 11, nel corso di una seduta solenne del Consiglio comunale. Bonanni e' originario di Bomba (Chieti).

«L'amministrazione comunale, anche in ragione delle molteplici richieste provenienti dalla cittadinanza - spiega il sindaco Gianni Bellisario - conferira', a nome dell'Abruzzo e della Val di Sangro, la cittadinanza onoraria a Raffaele Bonanni, figlio della nostra terra, per l'impegno, il coraggio e la passione che profonde giornalmente per rendere migliore il nostro Paese».

«In tale occasione - aggiunge il sindaco Bellisario - sara' conferita la cittadinanza onoraria anche al maresciallo Sebastiano Maccherone, capo scorta di Bonanni, per un riconoscimento personale e simbolico da valere per tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine ed in particolare a tutti gli addetti ai servizi di protezione di persone esposte a pericolo di vita, troppo spesso ricordati e considerati solo in occasione di tragici eventi».