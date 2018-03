ASSENTEISMO IN COMUNE LANCIANO, SINDACO ASCOLTATO DA CC

LANCIANO. Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, è stato sentito oggi dai carabinieri, in Municipio, come persona informata sui fatti, in merito all'indagine aperta dal pm Rosaria Vecchi sul presunto assenteismo di dipendenti, si parla di sette unità, tutti ufficialmente indagate. L'inchiesta era partita dalla denuncia dello stesso ente secondo cui, essere sul posto di lavoro, i dipendenti andavano in giro per la città a fare spese, oppure al bar, anche a giocare alle slot machine. Alcuni dipendenti avevano già subito un provvedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione comunale, che da circa un anno sta monitorando il loro comportamento.