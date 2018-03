NUOVO LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO A PESCARA E CITTÀ SANT’ANGELO

ISTRUZIONE. PESCARA. Il Miur ha attribuito l’indirizzo sportivo all’Istituto “Volta” di Pescara e allo “Spaventa” di Città Sant’Angelo.

Ad annunciare la novità è il vicepresidente e assessore alla Pubblica istruzione e Edilizia scolastica Fabrizio Rapposelli. «Il Miur – spiega Rosanna Papale, dirigente del Volta – ha individuato su tutto il territorio cento scuole perché avessero questo indirizzo sportivo. Il nostro istituto quest’anno ha già avviato, in via sperimentale, le nuove discipline sportive e abbiamo avuto moltissime richieste, ma purtroppo ci è consentita una sola sezione con un numero massimo di trenta alunni».

Per il dirigente dello “Spaventa”, Terenzi «questo corso di studi è rivolto ad una nicchia, ad atleti di buon livello che vogliono integrare l’attività sportiva con lo studio promosso da un Liceo, oppure a ragazzi interessati al management o al giornalismo sportivo».

L’assessore si è anche soffermato sulla vicenda della piscina del “Volta” chiusa da qualche mese, rassicurando i presenti sul fatto che a giorni partirà il bando per lavori di ristrutturazione del plesso per un importo di 400mila euro, mentre i lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico (350mila euro) sono terminati da poco. «Riconsegneremo ai ragazzi una piscina degna di questo nome».