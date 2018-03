L’AQUILA, ROBERTO TINARI RITIRA LE DIMISSIONI

POLITICA. L’AQUILA. Roberto Tinari ritorna in provincia dopo le dimissioni dei giorni scorsi: «ho concordato il ritiro delle dimissioni con il nuovo Presidente Regionale di Forza Italia Nazario Pagano, con il capogruppo in Comune Guido Quintino Liris, con il consigliere provinciale Paolo Federico. Il percorso della nuova Forza Italia sembra procedere nella giusta direzione», spiega Tinari. «Il nuovo corso del neo-coordinatore regionale ha l'ambizione di garantire le posizioni di chi si impegna quotidianamente per rappresentare e risolvere problematiche difficili che attanagliano l'Abruzzo e le sue Province. Con il gruppo politico e umano cui faccio riferimento sono intenzionato a difendere le istanze di tutto un territorio, della città capoluogo, delle frazioni, del Cratere. Ho un grande rispetto per gli altri ambiti della Provincia dell'Aquila, ma oggi l'emergenza della Ricostruzione strutturale e socio-economica del territorio aquilano è una priorità che, come da accordi pre-elettorali, deve vedere un'attenzione per L'Aquila non legata all'esiguo numero di rappresentanti aquilani presenti in consiglio provinciale. Torno a disposizione del Presidente Del Corvo con la voglia e la forza di chi sa di rappresentare in Giunta Provinciale uno splendido gruppo umano e politico a cui rivolgo la mia stima e la mia riconoscenza».