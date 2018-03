PIANELLA, NASCE NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE

PIANELLA. Costituito a Pianella il nucleo di protezione civile valpescara nucleo di Pianella.

«Si è optato per l’affigliazione ad un’associazione privata anziché un nucleo comunale data l’impossibilità di iscriversi all’albo regionale di protezione civile», dice l’assessore comunale con delega alla protezione civile Davide Berardinucci.

Presidente del nucleo è Agnese Tiberio, vice è Piero Tatilli, segretario Rocco Di Marco e consiglieri sono Pasquale Ferrara e Settimio Mauro.

Impegno del comune sarà quello di fornire ai volontari le divise e di sostenere le spese dell’automobile e della sede.

A breve partiranno i vari corsi per i volontari, sarà inoltre aperta la sede della protezione civile situata all’interno dell’asilo Sabucchi tutti i mercoledì dalle ore 20.30 per eventuali informazioni.