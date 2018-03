DROGA NELL’AUTO: ARRESTATO A PESCARA

PESCARA. Era stato visto dagli agenti della Squadra Mobile mentre a bordo della sua auto parcheggiata in via del Circuito, nel pomeriggio del 1 febbraio u.s., si faceva consegnare, attraverso il finestrino, una busta di cartone di colore rosa da un ragazzo in bicicletta che poi si dileguava facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori lo hanno immediatamente pedinato arrivando fino alla cittadina di Silvi, dove è stato fermato ed identificato, quindi successivamente accompagnato in Questura unitamente alla sua convivente che viaggiava a bordo con lui.

Nell’auto, occultati sotto il sedile lato passeggeri, è stata trovata la busta rosa contenente 970 gr. di hashish, suddivisi in 9 panetti da 100 gr. ed uno da 70 gr. avvolti nel cellophane, nonchè 245 gr. di marjuana, sigillati da un nastro adesivo marrone, destinati ad alimentare il mercato della droga.

In manette è finito E.B., classe ‘75, residente a Pescara, ora associato alla locale Casa Circondariale.