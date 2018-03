SETTIMIO FERRANTI ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

POLITICA. SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Settimio Ferranti annuncia la sua candidatura a sindaco del paese Vibratiano. La notizia si è appresa due giorni fa durante una riunione di associazioni del territorio, di cui Ferranti ricopre cariche importanti. «Sono anni che i cittadini attendono risposte dalla politica – ha dichiarato Settimio Ferranti – sui temi caldi del lavoro, del sociale ma anche dell’ambiente, abbandonato a se stesso, ma queste risposte risolutive non sono mai giunte e la situazione della popolazione è pressoché tragica». Ferranti punta il dito contro la classe politica locale, rea «di non aver saputo proporre soluzioni concrete. Mentre i politici litigano per i posti da candidato – ha concluso Ferranti – la popolazione soffre la tragicità quotidiana, occorrono risposte chiare e concrete e per questo ho deciso di scendere in campo, naturalmente con semplicità e umiltà, il mio desiderio è quello di dare una mano al paese e ai cittadini, come è noto, a me le poltrone non interessano da sempre»