MORTO EX DEPUTATO NICOLA CARLESI

VASTO. Si è spento questa mattina a Vasto Nicola Carlesi, 63 anni, psichiatra, deputato di Alleanza Nazionale nella XIII legislatura, dal 1996 al 2001, quando fu anche componente della dodicesima commissione permanente Affari Sociali e della commissione Speciale per la Relazione sul programma di Riordino nomine Legislative e Regolamentari. Ha tenuto a battesimo ed è stato per anni il capo del Dipartimento nazionale per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. A Vasto fu consigliere comunale nella coalizione che portò per la prima volta il centrodestra alla guida della città, con il sindaco Giuseppe Tagliente. Fu vice coordinatore regionale di An con il sottosegretario Nino Sospiri e commissario regionale del partito per il Molise. Attualmente svolgeva il ruolo di direttore del Dipartimento di Salute mentale della Asl2 Lanciano Vasto Chieti. I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 nella Cattedrale San Giuseppe a Vasto.