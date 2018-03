FINISCE CON AUTO IN UNA SCARPATA, 77ENNE SALVO

ARSITA. Stava percorrendo la strada che porta ad Arsita (Teramo) nella vallata del Fino quando, per causa da stabilire, e' finito in una scarpata. Un uomo di 77 anni di Farindola si e' salvato per miracolo. Il pensionato, intorno alle 6, forse per la nebbia o il terreno viscido ha perso il controllo della vettura, una Seat Cordoba, finendo fuori strada. I primi a soccorrere l'anziano sono stati alcuni passanti. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Teramo. Il pensionato pescarese e' stato quindi trasportato all'ospedale di Penne (Pescara). Le sue condizioni sono buone.