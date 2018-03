DROGA: COCAINA IN AUTO, OPERAIO ARRESTATO IN A24

TERAMO. E' stato bloccato per un controllo mirato quando si è avvicinato alla barriera autostradale dell'A24: un operaio 45enne di Mosciano Sant'Angelo, nel furgone Opel che guidava, nascondeva 130 grammi di cocaina, oltre al materiale utile per il confezionamento. A bloccarlo sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Teramo, diretti dal capitano Nazario Giuliani. L'operaio è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Castrogno su disposizione del pubblico ministero Davide Rosati, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al gip.