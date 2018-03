L’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO (ORIO AL SERIO) CHIUDE PER 21 GIORNI

ABRUZZO. Ryanair, la compagnia aerea, ha confermato che l’Aeroporto di Milano Bergamo (Orio al Serio) chiuderà per 21 giorni (da martedì 13 maggio a lunedì 2 giugno) per essenziali lavori di manutenzione della pista. Nel corso di questi 21 giorni, Ryanair sposterà temporaneamente all’Aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1, tutti i suoi voli da/per Bergamo (Orio al Serio).

Durante questo periodo di 21 giorni, tutti i clienti Ryanair dovranno recarsi e imbarcarsi al Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa. I passeggeri Ryanair in arrivo a Milano Malpensa potranno usufruire di trasferimenti in autobus per l’Aeroporto di Bergamo (Orio al Serio).