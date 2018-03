ANTONIO DI BACCO NUOVO VICEPRESIDENTE ODG ABRUZZO

ABRUZZO. Il giornalista pubblicista Antonio Di Bacco è stato eletto Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. Di Bacco sostituisce Eliseo Palmieri dimessosi per motivi personali anche dalla carica di consigliere dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 29 gennaio scorso, ha stabilito di convocare le elezioni, per la nomina del consigliere pubblicista da surrogare, entro la fine di marzo prossimo. Il turno elettorale riguarderà solo i giornalisti pubblicisti. Tutti i giornalisti pubblicisti che, alla data stabilita per le elezioni, abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione sono nella condizione di essere eletti.