RAPINA IN BANCA A CHIETI, BOTTINO 200.000 EURO

CHIETI. E' di circa 200.000 euro il bottino di una rapina alla filale della Banca delle Marche a Chieti Scalo, in località Madonna delle Piane. Due uomini hanno mostrato tesserini spacciandosi per finanzieri e, una volta entrati, per farsi aprire cassaforte e bancomat hanno minacciato con taglierini i dipendenti, poi li hanno chiusi in uno stanzino. Hanno preso altro denaro dalle casse e sono fuggiti. Sul posto agenti della Scientifica e della Squadra Mobile della Questura di Chieti.