MONTESILVANO, UN NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DEL GIGLIO

VIABILITA’. MONTESILVANO. A disposizione dei cittadini di San Martino basso c'è un nuovo parcheggio pubblico: 15 posti auto accessibili da Via del Giglio, all'incrocio con la strada Lungofino e vicino al cavalcavia di raccordo con Via dei Fiori. Non manca l'area riservata ai disabili. Il nuovo parcheggio è stato realizzato attraverso un accordo di sponsorizzazione con la ditta Martina Gas di Montesilvano che ha dato la propria disponibilità e ha chiesto quale contropartita la presenza nell'area parcheggio di una targa con la scritta "Martina Gas", che sarà installata nei prossimi giorni. L'opera è stata dunque realizzata senza spese per il Comune. In occasione dei lavori di realizzazione del posteggio, la parte finale di Via del Giglio è stata risistemata, con nuova segnaletica e un attraversamento pedonale. Curato anche il verde che la circonda. Lo spiazzo è ricoperto di mattonelle e dotato di due pali per l'illuminazione.