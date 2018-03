FRANCAVILLA, NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

FRANCAVILLA AL MARE. Francavilla avrà una nuova Caserma dei Carabinieri.

L’iter amministrativo è in fase avanzatissima e a breve sarà affidato l’incarico a un tecnico per la progettazione e la sua realizzazione presso gli attuali uffici del Giudice di Pace, che saranno quindi adattati per adeguarli alle esigenze dei Carabinieri. «Si tratta di un risultato straordinario per la nostra città, reso possibile grazie al lavoro di squadra portato costantemente avanti da tutte le forze di maggioranza in stretta collaborazione con la Prefettura di Chieti e l’Arma dei Carabinieri, che prevederà, alla fine del percorso, l’elevazione dell’attuale Stazione a Tenenza», commenta il consigliere Comunale Massimo Nunziato che aggiunge: «Nel Piano triennale delle opere pubbliche, infatti, è previsto lo stanziamento della somma di 600.000 euro necessaria per adeguare l’attuale stabile del Giudice di Pace a Caserma dei Carabinieri che lascerà, di conseguenza, l’attuale ubicazione in Via Maiella. Giudice di Pace che a sua volta sarà trasferito presso l’ex Onmi, i cui lavori di adeguamento e ristrutturazione sono ormai in dirittura d’arrivo».

«Sarà risolto così un altro problema ventennale – dice il Consigliere Nunziato –. Una questione che la nostra Amministrazione ha concretamente affrontato e definito e che permetterà di avere una maggiore percezione della sicurezza da parte dell’intera cittadinanza».

«Contestualmente – conclude -, l’Amministrazione Comunale, dopo aver approvato in Consiglio il Regolamento sulla videosorveglianza, si sta impegnando nel reperire fondi per l’installazione, appunto, di sistemi di videosorveglianza in corrispondenza di punti sensibili della città, quali, ad esempio, parchi pubblici, scuole e snodi stradali strategici».