TERAMO. TORNA IL BRAGA A RAI UNO, LA VERITA’ DEL TELEVOTO

ABRUZZO. Sabato 1 febbraio alle 9.30 su RAI UNO, a UnoMattina IN FAMIGLIA, torna il Braga nel simbolico “torneo a squadre”che ha visto vincere l’istituto teramano nella prima fase di “eliminatorie”. Delle 32 squadre che sono partite, in rappresentanza dei Conservatori di Musica italiani, ne sono rimaste 16 e dopo questa seconda fase di eliminatorie ne rimarranno soltanto 8, in un meccanismo di progressiva eliminazione fino alla vittoria finale. A rappresentare il Braga, in questa nuova avventura, quattro studenti della scuola di clarinetto, David Perpetuini, Ilaria Profeta, Gabriella Andreone (clarinetti soprani) e Alessia Centofanti (clarinetto basso) che si “scontreranno” a suon di note con i giovani percussionisti del Conservatorio di Salerno. Il meccanismo di vittoria, come sempre, sarà determinato dal televoto del pubblico, in studio e a casa, da telefono fisso con il numero 894.433 e da cellulare con il numero 478.478.4, associato naturalmente al numero della squadra che si intende votare e che sarà comunicato durante la diretta tv del sabato mattina. Ciascuna utenza può esprimere fino a un massimo di 5 voti.