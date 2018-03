SANT’OMERO: DA FEBBRAIO ATTIVI GLI AUTOVELOX

SANT’OMERO. A Sant’Omero si è deciso di attivare gli autovelox.

L’intento del Comune però, soprattutto in un periodo di forti ristrettezze economiche, non sarà quello “fare cassa”. Infatti, all'interno dell’ente vibratiano, gli autovelox non

verranno installati in postazioni fisse, bensì saranno strumenti "mobili", posizionati di volta in volta su quelle strade che, alla luce delle segnalazioni dei cittadini o delle

rilevazioni della Polizia Locale, presentano particolari criticità sotto l'aspetto della sicurezza stradale.

Questo nuovo modo di gestire gli autovelox –spiega il Comune- opera in due direzioni: da una parte l'Amministrazione comunale «non vuole che l'autovelox sia uno strumento pretestuoso per “pesare” sulle tasche dei cittadini, dall'altra ritiene più utile monitorare e intervenire di volta in volta ove sia accertato un reale bisogno, informando

tempestivamente sui giorni e i luoghi oggetto di controllo».

Nelle prossime settimane, inoltre, verranno installati, senza oneri per l’ente, altri due speed check: uno in zona colli nei pressi della scuola media dove di recente i vigili,

mentre aiutavano i ragazzi delle scuole ad attraversare, sono stati oggetto di uno spaventoso incidente e uno aggiuntivo in zona Salinello sempre più spesso cronaca

di incidenti mortali.