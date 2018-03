INCARICHI COMUNE PESCARA: CHIESTA ARCHIVIAZIONE PER MASCIA

PESCARA. La procura di Pescara ha presentato richiesta di archiviazione in confronti del sindaco del capoluogo adriatico, Luigi Albore Mascia, accusato di abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta relativa ad alcuni incarichi esterni che sarebbero stati assegnati senza avviso pubblico. La richiesta è stata avanzata dal pm Valentina D'Agostino, che ha coordinato le indagini. L'inchiesta ha preso il via in seguito all'esposto dei consiglieri di opposizione Enzo Del Vecchio e Fausto Di Nisio. Ora spetta al gip decidere se archiviare o meno la vicenda. Nel novembre scorso, la procura di Pescara aveva presentato richiesta di archiviazione nei confronti del sindaco Mascia per un'altra inchiesta in cui era stato coinvolto, relativa alle spese per il titolo sportivo "Pescara 2012". Anche in questo caso le indagini erano state avviate in seguito ad esposti.