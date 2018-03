FURTI AI DANNI DI ANZIANI: ARRESTATA CINQUANTATREENNE PESCARESE

PESCARA. Eseguita una custodia cautelare in carcere a carico di Ersilia Spinelli, di Pescara, 53 anni, arrestata ieri dalla Squadra Mobile e dalla Volante, su ordine emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Pescara. La donna, con precedenti specifici per reati di furto commessi in tutto il territorio nazionale, ha iniziato la sua attività nel lontano ’79 allorquando fu arrestata per una rapina in abitazione e fu coinvolta anche nell’operazione “Gitano” del marzo 2013 in relazione alla quale fu arrestata per una serie di furti in danno di anziani in concorso con altre persone di etnia rom; ora dovrà scontare la pena detentiva di anni 9 e mesi 5 per cumulo pena a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Ancona. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata condotta nella Casa Circondariale di Chieti.