TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO GENERALE 5 FEBBRAIO 2014

ABRUZZO. Arpa comunica che i sindacati nazionali e regionali di Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti FAISA-Cisal Ugl trasporti hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore del trasporto pubblico locale per mercoledì 5 febbraio 2014 a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di categoria scaduto da sette anni.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto pubblico, saranno garantiti i servizi previsti nelle fasce orarie comprese tra le ore 5,30 e le ore 8,30, e tra le ore 13,30 e le 16,30, saranno a rischio quelli da effettuare nella restante parte della giornata. Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero per alcune corse potrebbe non essere assicurata.