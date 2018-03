STADIO COMUNALE VASTO, LAVORI PER 500 MILA EURO

SPORT. VASTO. La Giunta di Vasto ha approvato il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico comunale per i lavori di adeguamento a norme di sicurezza e norme Coni del Campo di Calcio comunale 167 per un importo complessivo di 500.000 euro.

L’opera verrà finanziata mediante fondi Statali e/o Regionali e prevede il rifacimento totale del campo da gioco attraverso la realizzazione di una manto in erba sintetica, per garantire il miglioramento qualitativo della struttura e limitare al minimo i costi di manutenzione e gestione rispetto a un manto tradizionale in erba. Inoltre, oggetto di intervento sarà anche l’intera area spogliatoi e la messa in sicurezza, secondo la normativa nazionale in materia, dell’intera area sportiva.

«Intendiamo mettere a disposizione della città e del quartiere – sottolinea il sindaco Luciano Lapenna – una struttura sportiva moderna e funzionale. Il progetto di riqualificazione del campo di calcio del quartiere San Paolo è segno dell’attenzione che questa Amministrazione comunale riserva allo sport e alla riqualificazione urbana».