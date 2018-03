COMUNE DI SILVI: ARRIVA IL COMMISSARIO

SILVI. Il Prefetto Valter Crudo, preso atto della mancata revoca, nei termini di legge, delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Gaetano Vallescura in data 3 gennaio scorso, ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, avanzando formale proposta al Ministero dell’Interno e disponendo, d’intesa con il citato Dicastero, per la gestione commissariale dell’Ente.

In attesa dell’emanazione del decreto presidenziale di scioglimento sarà, dunque, un Commissario prefettizio a garantire la provvisoria amministrazione del citato Comune.

L’incarico – come da Decreto prefettizio odierno – è stato affidato al Vice Prefetto dott. Bruno STRATI, in servizio presso il Ministero dell’Interno.

Con analogo decreto sono stati nominati sub-Commissari il Dirigente di seconda fascia Dott. Francesco Fasano ed il Funzionario economico finanziario dott.ssa Rosa Puorro, entrambi in servizio presso questa Prefettura, che coadiuveranno il Commissario nella gestione provvisoria dell’Ente.