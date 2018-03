VIOLENZA SESSUALE SULLA CONVIVENTE, ARRESTATO DISOCCUPATO

TERAMO, 27 GEN - Un disoccupato di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Campli (Teramo), in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglie e violenza sessuale. Fiorello Di Giampalma nella serata di ieri ha aggredito la convivente 37enne di origini brasiliana, madre dei suoi due figli piccoli, nel tentativo di avere con lei un rapporto sessuale. Al rifiuto della donna, l'uomo l'ha picchiata, spogliata e palpeggiata, fino a quando lei non è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto ai militari. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Castrogno a disposizione del magistrato.