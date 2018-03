INCENDIO IN CASA A CHIETI; TRE FERITI, GRAVE UNA DONNA

CHIETI. Una donna albanese di 52 anni, che fa la badante, e' rimasta gravemente ferita in un incendio divampato stamane, intorno alle 8, in un'abitazione al quartiere Filippone di Chieti, in strada San Lorenzo. Feriti, ma in modo lieve, il padrone di casa, un 72 enne, ex dipendente della Richard Ginori di Chieti Scalo, ricoverato a Pescara, e la figlia dell'albanese.

Pare che l'incendio, scoppiato in cucina, sia stato originato da un ritorno di fiamma mentre la donna stava accendendo il camino utilizzando l'alcol. Le fiamme l'hanno subito avvolta procurandole ustioni su meta' del corpo. Trasferita d'urgenza all'ospedale di Pescara, i medici hanno poi deciso di trasferirla al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Cesena.