UN WEEKEND IN BICICLETTA A PESCARA E DINTORNI

BICI. PESCARA. Per domenica 10 aprile, Pescarabici ha organizzato, per il secondo anno, una iniziativa dedicata a tutta la famiglia: una biciclettata in città, sul percorso il più possibile protetto delle piste ciclabili, che prevede l’attraversamento dei tre ponti ciclopedonali i ponti della città. Il “Tour dei ponti” è aperto a tutti. Luogo di ritrovo per la partenza è piazza Salotto, dove ci si potrà iscrivere, e, pagando una quota volontaria di 1,50 euro, avere un’assicurazione giornaliera. Si partirà alle 10 percorrendo la strada parco fino a villa Sabucchi, poi viale Bovio, corso Vittorio Emanuele, la pista ciclabile di via de Gasperi, la pista ciclabile del lungofiume nord, il ponte di villa Fabio, la pista del lungofiume nord, il ponte della ferrovia, via G. D’Annunzio e viale Pindaro, via Marconi, il lungomare Giovanni XXIII; il ponte del mare, per tornare, attraverso la pista ciclabile della riviera, a piazza Salotto. 08/04/2011 8.38