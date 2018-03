INCIDENTI MONTAGNA: PASTORE CADE IN DIRUPO, SALVATO DA VVF

L'AQUILA. Due incidenti in montagna ieri pomeriggio nell'Aquilano. Un pastore è precipitato in un dirupo in un pascolo in località Sorgenti del Sagittario, sul Gran Sasso. Da quanto si è appreso, il datore di lavoro dell'uomo ha chiamato i vigili del fuoco per il recupero ed è stato allertato anche il 118 dell'Aquila. L'uomo è stato recuperato e trasportato al pronto soccorso di Sulmona. Inoltre, è finito all'ospedale un agricoltore di 40 anni, centrato da un ramo mentre tagliava gli alberi. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in località Castiglione di Montereale (L'Aquila). Sul posto è intervenuto il personale medico e paramedico del servizio di elisoccorso del 118 che ha constatato sul malcapitato la sospetta frattura di una costola con trauma addominale. A collaborare all'intervento degli uomini del servizio sanitario il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Posta (Rieti).